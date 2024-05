Giovedì 23 Maggio 2024, 05:00

Eppur si muove. Ci sono volute cinque settimane di rinvii e un addio plateale alla Commissione che assegna gli incarichi direttivi (quello del togato indipendente Andrea Mirenda, in protesta contro le «dinamiche opache» o «estranee alle regole» che a suo dire ancora imperversano al Csm) perché il Consiglio superiore della magistratura sbloccasse la pratica della nomina del nuovo procuratore capo di Catania. Una poltrona ambita, tanto che da quando è rimasta vacante (cioè dallo scorso ottobre dopo l’addio di Carmelo Zuccaro) a candidarsi erano stati ben otto magistrati. Alla fine sarà corsa a due: in lizza sono rimasti Giuseppe Francesco Puleio, che al momento ricopre il ruolo di aggiunto dello stesso ufficio, e Francesco Curcio, attuale vertice della procura di Potenza.

CORSA A DUE

Entrambi hanno ricevuto tre voti durante lo scrutinio di ieri, motivo per cui la decisione spetterà ora al plenum dell’organo di autogoverno della magistratura, che dovrà esprimersi nelle prossime settimane. A favore di Puleio si è espresso il togato Mirenda e i laici Daniela Bianchini ed Ernesto Carbone, mentre sul nome di Curcio si è saldato un asse tra Magistratura indipendente, Area e Unicost, con i voti dei togati Maria Luisa Mazzola, Antonello Cosentino e Roberto D’Auria. La stessa convergenza tra progressisti e conservatori che un mese fa si era registrata sulla scelta del nuovo avvocato generale della Cassazione, Gabriele Mazzotta (anche se in quel caso i centristi di Unicost avevano schierato un proprio candidato). E che ha dovuto vedersela col voto di laici e indipendenti, portando la partita di Catania sul pareggio. Fuori dai giochi, invece, è rimasto l’ex consigliere del Csm e aggiunto a Catania Sebastiano Ardita, fondatore insieme a Piercamillo Davigo di Autonomia&Indipendenza. Fino a ieri era suo il nome in pole per guidare l’ambita procura etnea, da cui passano buona parte delle inchieste sui migranti (da lì è partito il caso Apostolico).

In ogni caso, al testa a testa si arriva dopo una scia di malumori e polemiche, nonostante l’intenzione annunciata dal vicepresidente Fabio Pinelli di mettere fine alle lotte di correnti. Ultimo, il j’accuse del consigliere Mirenda: «Devo prendere atto con estrema amarezza – le sue parole sbattendo la porta della Commissione incarichi 48 ore fa – che nonostante gli scandali che più è più volte lo hanno travolto, il Consiglio, immune ad ogni revisione critica del proprio passato, persevera in dinamiche che, quando non opache, appaiono sicuramente estranee alle regole procedimentali e di merito che ne disciplinano l’attività». Un dito puntato contro quello che si presentava come l’ennesimo rinvio, con «il solo scopo, per nulla commendevole, di trovare una “quadratura” generale su queste nomine». Di fatto tenendo in piedi un costume radicato, quello delle “spartizioni” tra correnti. Finché, complice forse anche l’annunciato sit-in per questa mattina di fronte al tribunale catanese, la situazione non si è sbloccata.

GLI ALTRI INCARICHI

Nel frattempo il Csm ha dato però il via ad altri incarichi meno spinosi. Con 14 voti a favore, il plenum del Consiglio ha nominato Alberto Sgambati presidente del tribunale dell’Aquila. Mentre Alessandro Moneti è da ieri nuovo presidente aggiunto della sezione gip del tribunale di Firenze.

Proposti all’unanimità dalla Commissione incarichi, invece, i nomi dei prossimi procuratori generali di Torino e Firenze: si tratta di Lucia Musti (procuratrice di Gela) ed Ettore Squillace Greco (la cui nomina a pg fiorentino era stata annullata un mese fa dal Tar del Lazio). E ancora: Unanime il voto in commissione anche per Andrea Pio Carlo Ghinetti come presidente del tribunale di Novara e per Walter Carlisi presidente del tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Mentre sono due i candidati per la procura generale di Napoli: Aldo Policastro, procuratore di Benevento, e Antonio Balsamo, sostituto pg della Cassazione. Anche in questo caso, le due proposte arriveranno in plenum per il voto finale nelle prossime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA