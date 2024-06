Castelvetrano al voto dopo la morte di Matteo Messina Denaro: ecco chi sono i 5 candidati (e cosa cambierà)

Una cesura o una vera ripartenza. Anzi un anno zero: le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno saranno per il comune di Castelvetrano, nel trapanese, le prime dalla morte di Mattia Messina Denaro, il boss mafioso catturato il 16 gennaio 2023, dopo quasi 30 anni di latitanza. Morto a settembre dell'anno scorso, il boss è stato uno dei grandi temi di questa campagna elettorale: c'è chi ha fatto della lotta alla mafia il punto focale della propria campagna, e chi si è soffermato meno sul tema.

Europee, corsa ai seggi: al lavoro 20mila persone. Entro sabato devono essere coperte più di 2.900 sezioni

Ma certo è che nel comune si respira aria di riscatto e liberazione: le amministrative dell’8 e 9 giugno sono «come le prime elezioni in Italia nel 1948, per noi il dopoguerra è iniziato nel gennaio dello scorso anno », ha affermato l' assistente alla comunicazione nella scuola di Castelvetrano intitolata al piccolo Giuseppe Di Matteo, in un'intervista a Repubblica.

I candidati

Sono cinqui i candidati in corsa: c'è Enzo Alfano, sindaco uscente del Movimento 5 Stelle, che chiuderà la campagna elettorale domani.

Ex dirigente di banca, Alfano punta sulla cultura come fonte di sviluppo economico e chiede un voto di partecipazione. Negli scorsi giorni, Antonio Conte ha partecipato a un comizio elettorale: «La città deve essere ricordata per le cose belle non per quelle brutte, deve essere riconosciuta per il filosofo Giovanni Gentile, originario di Castelvetrano, e non per Matteo Messina Denaro», ha affermato il leader pentastellatomentre.

Il Pd si affida a Marco Campagna. Consigliere comunale in carica, è stato consigliere provinciale e vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici nella sindacatura di Felice Errante, in questi anni, insieme a Monica Di Bella , all'opposizione del sindaco Alfano. E' il più giovane tra i candidati sindaci.

Il centrodestra è spaccato: candidato sindaco per Forza Italia,Giovanni Lentini, avvocato specializzato in diritto penale amministrativo. Scende in capo per Fratelli d'Italia Salvatore Stuppia, medico e dermatologo. A loro si aggiungono Salvatore Ficili, sostenuto da Sud chiama Nord, il farmacista Salvino Gangitano con La svolta per Castelvetrano e Maurizio Abate con la sua lista Aria nuova.



Cosa cambierà

Una città che sicuramente vuole rinascere e che vuole ripopolarsi: gli abitanti di Castelvetrano sono scesi sotto i 30 mila negli ultimi anni e la mancanza di lavoro spinge i giovani a partire subito dopo il diploma, migrando verso il Nord Italia. La mancanza di lavoro è uno dei grandi temi di questa campagna elettorale, come anche la questione della legalità e della lotta contro il sistema mafioso.