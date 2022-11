Castellino bloccato fuori dalla Camera: «Non è democrazia». L'ex FN ​doveva presentare il suo nuovo partito Italia libera

Giuliano Castellino, ex leader di Forza Nuova e imputato al processo per l'assalto alla Cgil, è stato bloccato alle transenne accanto a Montecitorio, dove doveva entrare per una conferenza stampa per presentare il suo movimento politico “Italia libera”, che ha lanciato assieme all'avvocato Carlo Taormina. «Questa non è democrazia», ha detto Castellino parlando con i cronisti. «In Italia non esiste il libero pensiero, c'è il pensiero unico e questo ne è un esempio classico», ha continuato. «Ero venuto qui per parlare di politica con professori e avvocati ma non posso parlare: Castellino non può parlare», l'ex esponente di Forza Nuova si è poi allontanato.

Giuliano Castellino rimane in sorveglianza speciale, respinto il ricorso. Cassazione: «È pericoloso»

Taormina: «Qui tanti indagati o imputati»

«È grave che nel tempio della democrazia, dove sono entrati tutti, anche personaggi delle brigate rosse, non possa entrare Giuliano Castellino. Non so quanti parlamentari siano indagati o imputati e siedono qui, che nessuno infatti blocca», ha detto il presidente del neo-nato partito Italia Libera, Taormina, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, con riferimento all'assenza in sala dell'ex leader di Forza Nuova. Per l'avvocato «Castellino è un cittadino imputato, non ha condanne, è assistito dal principio della non colpevolezza, ma gli è stato impedito l'accesso qui, anche se è il capo politico del movimento che stiamo presentando».