Carta di identità, tornano 'padre' e 'madre': addio alla dicitura neutro 'genitori'

Sulla carta d'identità torna la dicitura

Padre

e

Madre

. È in Gazzetta Ufficiale il provvedimento per la carta di identità dei minorenni che introduce i due termini anziché «genitori». Lo rende noto il Viminale.



Il decreto, firmato dal ministero dell'Interno, da quello della Pubblica Amministrazione e da quello dell'Economia, porta la data del 31 gennaio 2019. Il provvedimento modifica il testo del decreto del 23 dicembre 2015, con il quale si introduceva la dicitura «genitori». La nuova norma prevede la sostituzione del termine «genitori» con «padre» e «madre» ogni qual volta si presenta nel decreto che predispone le «modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica».



Lo scorso novembre era stato lo stesso ministro Salvini a proporre il reintegro di «padre» e «madre», prendendosi il «no» non solo dell'Anci e del Garante della Privacy ma anche degli alleati di governo del Movimento 5 Stelle.

