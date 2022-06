Carlo Fidanza indagato per corruzione, l'accusa: «Ha assunto il figlio di un consigliere in cambio delle dimissioni». Lui: sono sereno, nessun atto illecito

Avrebbe "venduto" la sua carica di consigliere comunale in cambio dell'assunzione del figlio diciottenne nello staff del Parlamento europeo. La procura milanese, nella persona dei pm Cristiana Roveda e Giovanni Polizzi, sta indagando su uno scambio corruttivo interno al partito di Fratelli d'Italia. I finanzieri del nucleo di polizia economica-finanziaria di Milano hanno eseguito una perquisizione a carico dell'europarlamentare di FdI Carlo Fidanza, accusato di corruzione. Il consigliere comunale di Brescia Giovanni Acri, eletto con Fratelli d'Italia, avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico il 25 giugno dell'anno scorso, consentendo il giorno successivo l'insediamento al suo posto in Consiglio comunale di Giangiacomo Carlovini, ritenuto appartenente alla corrente politica dell'onorevole Fidanza.

Oggi al webinar su futuro dell’Europa e transizione digitale organizzato da @EURACTIVItalia e @ces_ue con @ItalyMFA . Insieme all’ex ministro Paola Severino, @EU_vitcal , F. Grillo, G. Romeo, M. Gaudina e R. Castaldi un confronto su rivoluzione digitale in Italia e in Europa. pic.twitter.com/deZMMKg94e — Carlo Fidanza ن (@FidanzaCarlo) June 21, 2022

Fidanza: sono sereno, nessun atto illecito

«Ho appreso con sorpresa di questa indagine, che pare riprendere i contenuti di un esposto anonimo depositato alla Procura di Brescia nell’ottobre 2021, pochi giorni dopo la trasmissione di un’inchiesta giornalistica di Fanpage. Evidentemente, facendo politica, non si può essere simpatici a tutti e probabilmente qualcuno ha tentato di colpirmi in un momento di difficoltà, nascondendosi dietro l’anonimato. Tengo solo a dire che sono più che sereno, non ho commesso alcun atto illecito e sono certo che le indagini lo dimostreranno». Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Carlo Fidanza.