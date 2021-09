Carlo Calenda, europarlamentare ed ex ministro dello Sviluppo Economico

Mercoledì 22 Settembre 2021, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 11:10

CARLO CALENDA

Europarlamentare e leader di Azione.

Nato a Roma nel 1973, laureato in giurisprudenza, prima di entrare in politica ha lavorato per svariati anni nel settore privato occupandosi di marketing e finanza prima in Ferrari e poi in Sky. Dal 2004 al 2008 è stato direttore Affari Internazionali di Confindustria e dal 2009 al 2012 direttore generale dell'Interporto campano. Nel 2013 comincia il suo impegno istituzionale con la nomina a viceministro dello Sviluppo economico e poi, nel 2016, diventa ministro allo Sviluppo economico. Dal 2019 siede al Parlamento europeo, dove è stato responsabile del rapporto sulla strategia industriale europea.