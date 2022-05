Carfagna contro De Luca: «Ti serve il Maalox non te la prendere»

Il ministro per il Sud Mara Carfagna ha consigliato al presidente della Campania Vincenzo De Luca di assumere il Maalox (quello che serve per combattere l'acidità: in politica lo ha usato spesso Belle Grillo quando il Movimento 5 stelle prendeva delle batoste elettorali).

Ecco cosa ha scritto su Twitter Carfagna: «Ho inviato questa confezione di Maalox al Presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai 'ammuina' gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere…».

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto CENTRODESTRA Meloni: patto anti-inciucio. E Gelmini critica il partito: le... ELEZIONI VITERBO Il centrodestra ancora unito? Per Ubertini (Lega) «magari... PALAZZO MADAMA Craxi eletta presidente della Commissione Esteri, Conte:...

Perché secondo Carfagna De Luca dovrebbe ingoiare un Maalox? Il presidente della Regione Campania aveva parlato male del "Forum verso Sud" di Sorrento, organizzato dal ministro. Lo aveva definito «un'iniziativa a marchio Forza Italia più che istituzionale».