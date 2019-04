Forza Italia, Carfagna: se serve corro alle Europee. I big azzurri: è un golpe contro Berlusconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto sta facendo Mara Carfagna rappresenta un golpe contro il partito, un blitz per tentare di rottamare Silvio Berlusconi e sfilargli il partito a 24 ore dalla consegna in Corte d'Appello delle liste che sono state già compilate. È quanto riferisce un big del partito azzurro. La vicepresidente della Camera si è detta disponibile a candidarsi alle Europee: «I colleghi Russo e Occhiuto si rivolgono alla dirigenza nazionale e a me, chiedendomi di 'metterci la faccià. Rispondo che se il partito lo ritiene utile sono a disposizione, come in passato e come sempre. Il futuro del Paese - aggiunge - è strettamente connesso al futuro di Forza Italia: esperimenti azzardati, con geometrie politicheche ci escludono, stanno affondando l'Italia. Per questo Berlusconi, con un atto di orgoglio e generosità, si è candidatoalle Europee. Fi deve rispondere con altrettanta generosità e coraggio».