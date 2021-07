Pestaggi ai detenuti, domani Draghi e Cartabia in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere

Martedì 13 Luglio 2021, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 19:00

Un gesto simbolico, ma soprattutto una risposta dello Stato ai pestaggi dello scorso aprile. Domani alle 16 il presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia faranno visita alla Casa Circondariale "Francesco Uccella" di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il teatro, il 6 aprile 2020, di violenze da parte di agenti di polizia penitenziaria della struttura ed esterni contro 300 detenuti. Al termine dell'incontro il Presidente Draghi e la ministra Cartabia rilasceranno alcune dichiarazioni. Lo rende noto Palazzo Chigi.

I pestaggi sono emersi grazie a un blitz dei carabinieri di Santa Maria dello scorso 28 giugno, nella quale sono state emesse 52 misure di custodia cautelare: 18 indagati andranno ai domiciliari, 23 saranno interdetti da uffici pubblici, tre obblighi di dimora e otto in carcere. L'inchiesta conta di circa 4 ore di filmati di maltrattamenti, con gli agenti di polizia penitenziaria che dicevano di «voler abbattere come i vitelli» i detenuti in quella che inizialmente doveva essere una banale perquisizione.