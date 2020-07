ROMA L’approvazione di una legge alla Camera ‘salvo-intese’ non è possibile. Almeno per ora. E così il decreto rilancio si incaglia e torna in Commissione sotto il peso dei rilievi della Ragioneria che ha eccepito su molti aspetti dei 266 articoli. Niente voto di fiducia, previsto per oggi a Montecitorio, con i tempi che si allungano e il ‘salvo intese’ che non riesce a diventare un’intesa vera.



Il rischio è ora la mancanza di tempo per la conversione di un testo che deve ancora passare a palazzo Madama. I relatori, dopo le osservazioni della Ragioneria sulle coperture, hanno depositato 31 emendamenti che ora sono all’esame della Commissione Bilancio. © RIPRODUZIONE RISERVATA