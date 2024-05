Cannabis, la Lega chiede il carcere per chi mostra anche solo il logo: continua in parlamento la lotta alle droghe leggere

«A quando la censura di 'Maria Maria' degli Articolo 31?», si chiede, ironicamente, ma nemmeno troppo, il vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi. Ma anche Riccardo Magi, segretario di +Europa, non è da meno: «è come pensare di fermare l’alcolismo bloccando la birra analcolica. Di questo passo vieterete anche il basilico e l’origano». Gli animi dell'opposizione si infiammano per la revisione dell'emendamento al ddl sulla cannabis light, che nel nuovo testo pone uno stop alla filiera, equiparando la cannabis light a quella non light, quindi contenenente Thc. La norma stabilirebbe il divieto di vendita di qualsiasi prodotto derivato dalla pianta di canapa, a prescindere dal suo effetto sul corpo umano. Il tema però non è nuovo: la lotta alla cannabis è una bandierina elettorale, uno di quei temi che regolarmente i politici, sopattutto di centro destra, ripescano nel periodo che precede le elezioni. Ma questa volta la guerra alla marjuana sembra più agguerrita: si arriva a parlare di carcere, e l'ostruzionismo sulla cannabis sfocia addirittura nell'iconoclastia.

Cannabis light, i prodotti vietati e la protesta dei rivenditori: ecco cosa cambia (e per chi) con l'emendamento

No immagini

Ma la posizione della Lega si fa ancora più dura.

Il partito del Carroccio intende vietare «l'utilizzo di immagini o disegni, anche in forma stilizzata, che riproducano l'intera pianta di canapa o sue parti su insegne, cartelli, manifesti e qualsiasi altro mezzo di pubblicità per la promozione di attività commerciali. In caso di inosservanza è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa fino a 20mila euro».

Fini-Giovanardi

La legalizzazione delle droghe leggere come la cannabis è da sempre un tema che polarizza la politica in Italia. Una delle prime tappe politiche da ripercorrere, è il disegno di legge 2038, risalente al 2006 e passato alla storia come legge Fini-Giovanardi, che riprende il nome dall'allora presidente della Camera, gianfranco Fini e dal deputato del Pdl, Carlo Giovanardi. Con questo emendamento, la distinzione tra droghe leggere e pesanti era stata annullata, e tutte le sostanze erano state inserite nella stessa tabella, inasprendo le pene non solo per i produttori, ma anche per chi ne faceva uso personale. Questo contribuì a a sovraffollare le carceri.Tuttavia, la legge ebbe vita breve: la Corte Costituzionale bocciò la legge Fini-Giovanardi perchè nella norma di conversione furono inseriti emendamenti estranei all’oggetto e alle finalità del decreto.

Il decreto Lorenzin

Ecco che nel 2014 arriva il decreto Lorenzin, che prende il nome dall'attuale senatrice del Pd Beatrice Lorenzin, secondo il quale le tabelle di sostanze pubblicato dal ministero della Salute sono cinque, in base alla pericolosità attribuita alla sostanza. La cannabis e i derivati sono inseriti all’interno della seconda tabella. Le pene previste per il commercio e il consumo di queste sostanze sono inferiori rispetto al passato, ma sussistono.

Il referendum

Nel 2022 si torna a parlare di cannabis in maniera più consistente, per via del referendum sulla cannabis. Il referendum era stato promosso da una serie di organizzazioni come l’associazione Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe o Antigone, con la partecipazione anche di alcuni partiti: +Europa, Possibile, Radicali italiani, Sinistra Italiana, Potere al Popolo, Rifondazione comunista, Europa Verde. In soli 7 giorni, dall’11 al 18 settembre, più di 500mila persone hanno sottoscritto la proposta referendaria per la legalizzazione della cannabis, grazie alla possibilità di utilizzare le proprie credenziali Spid per firmare online. Ma ogni speranza venne bloccata quando il referendum venne ritenuto inammissibile dalla Corte costituzionale. In quell'occasione, il leader della Lega Matteo Salvini aveva dichiarato «io sono contro l'utilizzo di ogni genere di droga, che sia la coltivazione, la distribuzione e l'utilizzo di ogni tipo di droga. Se lei vuole farsi le canne può farsele io sono qui per parlare di referendum della giustizia».

Berlusconi sul referendum

Anche Silvio Berlusconi si era espresso sul referendum per la legalizzazione della cannabis, bocciando senza appello qualsiasi ipotesi legislativa. «L'uso di droga in un comportamento socialmente accettato ed accettabile, mi sembra un grave errore, culturale prima che giuridico», aveva affermato in un'intervista rilasciata a Panorama. «Lo so, in apparenza sembrerebbe un ragionamento liberale, quello secondo il quale ognuno più fare quello che vuole, e quindi se una persona vuole drogarsi è una sua scelta personale, nella quale lo Stato non dovrebbe entrare. Ma è un ragionamento superficiale. La droga, anche la cosiddetta droga leggera non soltanto fa male alla salute, ma porta ad una perdita di coscienza, di consapevolezza e quindi di libertà».

Bonino

Posizione diametralmente opposta, quella della senatrice Emma Bonino, da sempre grande sostenitrice della legalizzazione della cannabis. Nel 2020 aveva scelto di aderire alla campagna per la legalizzazione della Cannabis #IoColtivo, piantando un seme nel terrazzo di casa: «Ho deciso di obbedire alla sentenza della Corte che ammette la coltivazione per uso personale». La senatrice aveva poi sottolienato: «Non ho mai fumato uno spinello in vita mia perché non mi piace ma questo non vuol dire che tu non lo devi fare se non fai male a nessuno».