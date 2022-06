Cannabis, depenalizzata la coltivazione in casa e lo spaccio di lieve entità

Quattro piantine di marijuana, questo è il massimo che si potrà coltivare in casa. Il primo passo verso la depenalizzazione della cannabis è stata approvata dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati. Oggi infatti è stato dato il via libera alla proposta di legge che depenalizza la coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis, «un modo per sostenere chi ne fa un uso terapeutico e per togliere terreno allo spaccio», spiega Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S e relatore del provvedimento.

Depenalizzazione cannabis, cosa cambia

Le pene detentive si abbassano: le pene per lo spaccio di lieve entità di cannabis scendono dagli attuali 4 anni a due anni e due mesi

La cessione di stupefacente a un minore non cambia, invece. Non potrà essere mai considerato "fatto di lieve entità" la cessione di sostanze stupefacenti a minori da parte di persone di maggiore età

Verrà istituita una giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope da tenere ogni inizio di anno scolastico negli istituti di primo e secondo grado.