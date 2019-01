«È difficile dire se è peggio la crisi economica o il governo giallo-verde, anche se è un confronto improprio; faccio

fatica a scegliere». Così il leader uscente della Cgil, Susanna Camusso dal palco dell' assemblea di Lavoro e Società commenta l'attuale situazione politica.



«La crisi ha fatto danni evidenti, ma non ha creato quella crisi di valori e solidarietà che il governo crea di giorno in giorno. C'è la sensazione di essere espropriati dalla normalità e che si debba litigare per l'apertura dei porti è sconvolgente», prosegue confermando la mobilitazione unitaria che sarà calendarizzata a breve. © RIPRODUZIONE RISERVATA