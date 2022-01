Campania in zona gialla, Valle d'Aosta in arancione: Speranza firma l'ordinanza

Campania in zona gialla e Valle d'Aosta in zona arancione. Il ministro Roberto Speranza, alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, ha firmato l'ordinanza che porterà al cambio colore delle due Regioni. Intanto sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta del numero più alto in questa quarta ondata. Nel bollettino odierno, sui 360 decessi, 27 sono riferibili a vari giorni scorsi ma registrati solo oggi. Sono 2.398.828 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 75.310 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 8.356.514 e i morti 140.548. I dimessi e i guariti sono invece 5.817.138, con un incremento di 125.199 rispetto a ieri.

