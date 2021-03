Astrazeneca, Speranza: «La campagna vaccini va avanti, gli eventi non incrinano la fiducia»

Vaccini, dopo il caso Astrazeneca l'Italia va avanti. «Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerare anche con l'aumento delle dosi che avremo a disposizione, l'auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall'Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. La situazione attuale «non è paragonabile a quella di un anno fa, innanzitutto perché ci sono i vaccini: basta guardare la discesa della curva dei contagi tra gli operatori sanitari che si sono vaccinati e nelle Rsa. Nello stesso tempo, sono state messe in campo da ultimo con il più recente decreto legge delle misure di contrasto alla pandemia che consentono di intervenire nelle aree dove le condizioni sono più critiche». Una delle ragioni essenziali «della nascita di questo Governo - ha detto ancora - è accompagnare questo Paese fuori dalla pandemia ed è in questo senso che stiamo lavorando».

APPROFONDIMENTI I CASI AstraZeneca, morti dopo il vaccino, le autopsie: nessuna correlazione COVID AstraZeneca, Draghi sente Macron: «Sospensione temporanea, con... PANDEMIA Il Cts si rinnova: 12 membri e Locatelli coordinatore. Dentro anche... FOCUS AstraZeneca, Ema: «Rischi inferiori ai benefici»: si va... COVID19 Pfizer, anticipo di 10 milioni di dosi entro giugno: accordo con... LA CAMPAGNA Vaccino, ordinanza Figliuolo: dosi avanzate a fine giornata a chi... LE FOTO Vaccino AstraZeneca, la conferenza stampa della direttrice esecutiva... SALUTE AstraZeneca, il vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese LATINA PAY Bloccato in tutta Italia il vaccino AstraZeneca rinviati gli... IL QUADRO Vaccino, stop a 14mila dosi. A vuoto quasi 2500 prenotazioni ECONOMIA Sospensione AstraZeneca, caos prenotazioni e disagi agli hub: che... NAPOLI Astrazeneca, bidello morto dopo la prima dose nel Napoletano: i primi... LA CONFERENZA STAMPA AstraZeneca, Ema: «Il rapporto tra rischi e benefici resta...

AstraZeneca, Ema: «Rischi inferiori ai benefici»: si va verso il via libera

AstraZeneca in stand by, si procede con Pfizer vaccinato oltre un terzo degli over 80 pontini

AstraZeneca, morti dopo il vaccino, le autopsie: nessuna correlazione

«Nelle prossime ore stiamo lavorando a due interventi normativi: uno per favorire l'impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni per favorirne l'accelerazione», ha proseguito Speranza. «La situazione non è semplice e questo per le varianti: la Uk si trasmette più velocemente del 35-40% e ha toccato il 54% della totalità dei casi. Sono presenti anche varianti sudafricana, soprattutto nell'area di Bolzano, e quella brasiliana soprattutto nel Centro Italia. Con il criterio di 250 casi per 100mila per l'ingresso in zona rossa speriamo di piegare la curva. Quindi una situazione non semplice che richiede la massima cautela con l'impegno di tutte le istituzioni».

Caso Astrazeneca

Per il vaccino AstraZeneca una «sospensioone temporanea e precauzionale» che è «stata frutto di un confronto prima tra le agenzie regolatorie nazionali poi tra i ministri della salute e i capi dell'esecutivo». In generale sui vaccini il ministro ha sottolineato che rappresentano il «vero fatto nuovo» che si lega alla rafforzata capacità di testing e ai farmaci. Elementi che fanno del marzo 2021 un mese «non paragonabile» con il marzo del 2020. «Abbiamo 4 vaccini. L'aspettativa per quello Johnson & Johnson è che nella seconda metà di aprile »possano arriovare le dosi in Europa. Rigore ma ragionata fiducia perché gli strumenti a disposizione ci mettono in condizione di lavorare per la campagna di vaccinazione»

«A coordinare l'assistenza ci saranno le centrali operative territoriali che avranno la funzione di punto di riferimento sia per l'accesso alle cure sia per gli operatori e per integrare l'assistenza e il territorio. Inoltre ci saranno i centri territoriali contro la povertà sanitaria con equipe multidisciplinari».

Investimenti

«Investire nella trasformazione digitale del nostro ssn è una priorità ed è un lavoro che deve cominciare dal cuore stesso del sistema - ha spiegato il ministro -. Cio che serve è una centrale di calcolo per elaborare la grande quantita di dati disponibili, anche per la costruzione di scenari. Questi mesi ci hanno insegnato l'importanza dei modelli predittivi, pertanto è necessario costruire un modello unico».

Ultimo aggiornamento: 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA