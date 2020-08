Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fa comodo solo a chi abita in centro: Monopattino; Lo urlavano i grillini prima di andare al governo: Onestà; Urla e cambia spesso idea: Grillo; Tiene in scacco il governo: Iv. Sono alcune delle definizioni contenute nell’ “Enigma del Patriota” un’altra iniziativa di Fratelli d’Italia che prosegue così la sua originale campagna elettorale estiva. Si tratta di un volantino elettorale che ha da un lato tre giochi dedicati al mondo della politica, oltre all’enigma c’è un “Rebus” e “Trova le Parole della sinistra” come Inciucio, Caviale, Macron e Tasse. “Da oggi i volontari del partito distribuiranno l’ “Enigma del Patriota” in tutte le spiagge della penisola, e in particolare nelle regioni che andranno al voto a settembre, – spiega il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli - dopo la campagna ecologista “Spiagge pulite” e le “Infradito elettorali” abbiamo ideato un passatempo che farà divertire gli elettori sotto l’ombrellone".