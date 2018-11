© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perfezionare le conoscenze tecniche e migliorare la pratica di tiro delle Forze di Polizia. Un "bersaglio"che va colpito, secondo alcuni deputati leghisti, con l'istituzione di un vero e proprio Centro di coordinamento per l'addestramento degli agenti e degli operatori addetti ai servizi di pubblica sicurezza, la cui formazione potrebbe senz'altro essere affinata con tecniche specifiche per l'uso delle armi da fuoco in dotazione.La proposta, depositata dalla Lega in commissione Affari Costituzionali alla Camera, parte dalla constatazione che «ogni amministrazione provvede alla formazione del personale al proprio interno, in maniera autonoma, addiritturamediante più enti di istruzione che utilizzano manuali di tecniche e tattiche per gli interventi operativi difformi e non omogenei e procedure di istruzione all'uso delle armi troppo spesso basate sulla dottrina sportiva».Un'impostazione ritenuta non adeguata dai firmatari della proposta di legge.