Taglio dei parlamentari: al via la discussione a Montecitorio che porterà domani al voto finale per la riforma costituzionale-simbolo dei 5Stelle. Peccato che oggi nell'emiciclo della Camera si contassero 35 deputati in tutto (su 630), sparsi tra i banchi desolantemente vuoti. «Forse - la battuta sui social di Marco Follini - li hanno già tagliati...».