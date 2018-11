100 anni di Montecitorio, polemica di Fdi: «Lettura storica faziosa»

Continuano le polemiche, dopo la celebrazione dei cento anni dell’inaugurazione dell’aula di Montecitorio. I Fratelli d’Italia non condividono la lettura storica che è stata data dalla studiosa Simona Colarizi.

Un discorso fuoriluogo, sbagliato. Un modo banale, non dico disgustoso, per rendere faziosa una celebrazione che doveva essere ben più importante





Per La Russa è mancato il riferimento alla caduta del muro di Berlino, citando invece il 1989 . Così il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa.

solo come l'anno della fine della guerra fredda

. Altro passaggio contestato - anche da parte leghista - è quello sulla morte di Aldo Moro.

Stando alle parole della storica - incalza La Russa - poteva essere morto anche per un raffreddore, visto che non ha citato assolutamente le Brigate rosse

.



Errato inoltre, secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, il collegamento del boom economico con il 1963 e la sinistra al potere:

Il boom comincia nel '59 e nel '63 è già superato. Con il centrosinistra il boom economico finisce

, continua. Una critica infine sull'assenza, nel documentario realizzato dalla Rai sui momenti più significativi avvenuti nell'Aula nell'ultimo secolo e proiettato nella cerimonia, del riferimento alle foibe e

nessun accenno alle realizzazioni fatte negli anni dei governi di centrodestra

.



La Russa ha infine rimarcato di aver applaudito,

con forza

al passaggio sull'abolizione delle leggi razziali smentendo invece la voce che sia suo il breve applauso, partito e subito stoppato in Aula, quando e' stata citata la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Avrei potuto farlo, non me ne sarei vergognato ma non l'ho fatto per motivi istituzionali

, ha concluso.

