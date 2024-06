Martedì 11 Giugno 2024, 06:40

Due risultati che non arrivano allo sbarramento, due storie diverse ma con uno stesso destino: sono fuori dai seggi dell’Europarlamento. Per il Terzo Polo è il momento di leccarsi le ferite ma anche l’inizio di un percorso in salita per il progetto centrista autonomo al sistema bipolare che si delinea in Italia anche alla luce di queste Europee.

Stati Uniti d’Europa (l’alleanza elettorale tra Emma Bonino e +Europa, i radicali, il Partito socialista italiano e Italia Viva di Matteo Renzi) si ferma al 3,76%. Azione di Carlo Calenda è più giù, al 3,35%. Un risultato che per entrambi è sotto le aspettative: ognuno di loro sperava di portare a casa il risultato che avrebbe consentito di brindare e di continuare a lavorare con un clima più sereno per un polo in grado di fare più da ago della bilancia. Lo scorso dicembre Emma Bonino aveva lanciato un appello europeista che era piaciuto sia a Calenda sia a Renzi. Ma il primo aveva detto “no” a un’intesa a tre per i «ripetuti tradimenti di Matteo». «Diventare alleati è impossibile», questo il mantra di Calenda. La campagna elettorale, nel frattempo, si è così trasformata in una sorta di derby in casa Terzo Polo. Per gli appassionati delle prestazioni individuali Renzi è arrivato a 200 mila preferenze, Calenda ha superato l’asticella delle 80 mila. Su una cosa i due sono d’accordo ed è l’ammissione della sconfitta che brucia. «Niente, è andata male. Purtroppo siamo rimasti fuori per pochissimo dal Parlamento europeo», commenta Renzi che punta il dito sulla «assurda rottura del Terzo polo». «Potevamo avere sette parlamentari europei riformisti, insieme. Invece sono zero. Che follia», sottolinea. E la coordinatrice nazionale di Iv, Raffaella Paita, rincara la dose: «Quando Carlo Calenda ha deciso di rompere il Terzo Polo e di non aderire alla lista Stati Uniti d’Europa ha diviso un fronte che rappresenta circa il 7%».

Anche da Azione si soffre per il magro risultato portato a casa. «È una dura sconfitta che non ci aspettavamo. Avevamo una lista di candidati straordinaria, la migliore in termini di competenze tecniche che sia mai stata fatta», dice Calenda. Al leader di Azione l’intesa a tre continua a non piacere. «Avevo detto a Emma che il suo elettorato, come il nostro, era incompatibile con quello di Renzi. Infatti ha lasciato il 40% di voti a terra. Ha fatto la sua scelta - continua - Io mi rimprovero di aver creduto che si potesse costituire un Terzo Polo vedendolo smontare da Matteo. Ma non si può passare la vita nel rammarico e non si può far finta che le cose non siano successe».

IL FUTURO

Nel day after si chiudono i comitati elettorali e si aprono le segreterie per cercare di capire cosa sarà del futuro del Terzo Polo. Su un tema Calenda è molto deciso: vuole aprire una «costituente dei riformisti» e continuare ad andare sulla sua strada. Già ieri ha convocato la direzione nazionale per fare un esame del voto, a cominciare dalle preferenze mancate. E alle voci di sue dimissioni è arrivata una secca smentita.

«Certo oggi è più facile fare la ruota di scorta dei sovranisti o dei progressisti ma facciamo politica per quello che riteniamo giusto», precisa. Parole che lasciano intendere come il progetto politico di Azione continuerà e che il gruppo dirigente non sbarrerà le porte al dialogo con le forze moderate. «Si può cadere ma ci si rialza e si continua a combattere - commenta Calenda - Quello che conta è il coraggio di continuare». Intanto da Bruxelles Renew Europe (il gruppo liberale a cui fanno riferimento Azione e Italia Viva) invita a unire e non a dividere. «Sono state decisioni nazionali che dipendono dai partiti - ha detto la capogruppo all’Europarlamento, Valérie Hayer - La morale è questa: uniti siamo più forti».