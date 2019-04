«Ci sono provvedimenti che si possono fare e provvedimenti che vanno cancellati. Quota cento va cancellata

immediatamente». Lo ha detto l'ex ministro Carlo Calenda. «Stiamo parlando di un provvedimento che ha un

debito implicito superiore ai 30 miliardi di euro, che non ci possiamo permettere, per mandare in pensione pochissima gente rispetto a quello che costa: noi dobbiamo usare le risorse per la formazione, per i giovani e per l'industria - ha ammonito - Il fatto che non lo capiscano è una gravissima responsabilità politica. Si vede che la maggior parte dei ministri di questo governo non è mai entrato in un'azienda o in una fabbrica, in una struttura produttiva in vita

sua». © RIPRODUZIONE RISERVATA