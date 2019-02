Calenda e il tuffo in piscina: «Non solo i sovranisti fanno il bagno nell'acqua ghiacciata»

Chi l’ha detto che solo i sovranisti (quelli originali, i nostri al massimo mangiano nutella) fanno il bagno nell’acqua ghiacciata?! #orgoglioprogressista pic.twitter.com/a0wxlrNek2 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 26 febbraio 2019

«Chi l’ha detto che solo i sovranisti (quelli originali, i nostri al massimo mangiano nutella) fanno il bagno nell’acqua ghiacciata?! #orgoglioprogressista». Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico, su Twitter pubblica una foto che scatena subito la rete: il leader della lista europea è appena uscito da una piscina, in montagna, dopo un tuffo. Lo scatto, ironico e situazionista, si rifà a Putin. Tanto che Calenda, alle prese con le critiche degli utenti Twitter, ci scherza su: «Ma come. Io rischio la broncopolmonite per sfidare il capo mondiale dei sovranisti (altro che Salvini) e non apprezzi! Ingrato».