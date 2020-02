Carlo Calenda propone a PiùEuropa la fusione con Azione. Lo fa pubblicamente in uno scambio di tweet

con il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova. La proposta prende le mosse da liste comuni alle prossime

regionali. «Io volevo liste comuni con Siamo Europei/Azione alle europee e in Emilia-Romagna - ha scritto Della Vedova -. Ora facciamo liste insieme alle prossime regionali: mi sembra oggi la cosa più importante, un messaggio di unione e apertura». «Bene. Facciamo le liste. Una cosa impedisce l'altra? - risponde Calenda -. Proposta: pubblica questa volta perché altrimenti non quagliamo. Due settimane per disegnare il processo di fusione da chiudersi prima delle elezioni regionali». © RIPRODUZIONE RISERVATA