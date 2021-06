Calenda: «I grillini andrebbero cancellati dalla politica, sono degli scappati di casa»

Venerdì 25 Giugno 2021, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 08:22

«I grillini vanno cancellati dalla politica italiana, sono degli scappati di casa, hanno preso in giro milioni di italiani promettendo cose che non hanno fatto stando aggrappati alle poltrone in modo spregiudicato». Lo ha detto Carlo Calenda a Stasera Italia su Rete4.

Su M5s il candidato siondaco di Roma ha poi aggiunto: «Si sono aggrappati alle poltrone nel modo più spregiudicato del mondo, penso che l'unica cosa che vada fatta è annichilirli politicamente».

Bimbo bello, riguardati uno dei confronti con Toninelli o altri esemplari della specie. Quello che avevo da dirgli gliel’ho sempre detto in faccia. https://t.co/fdqLJmbrL4 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 25, 2021

