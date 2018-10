Calenda e la sinistra malata: «Ecco la mia sfida alla paura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se il Pd avesse ancora un po' di fiato, lo dovrebbe usare per ispirarsi agli «Orizzonti selvaggi». Questo il titolo, alla John Ford, del nuovo e unico libro di Carlo Calenda in uscita per Feltrinelli. E' una lezione, aperta, di politica anti-politicante per una sinistra che si dimena e si dilania in una crisi autoreferenziale, mentre i cittadini hanno scelto i 5 stelle e la Lega. «La battaglia per la democrazia è iniziata - dice Calenda, che ai dem ha aderito dopo la disfatta del 4 marzo - e la stiamo perdendo per mancanza di visione e di iniziativa politica». Non si riferisce soltanto al suo partito - «Il Pd è una stanza di compensazione d'interessi e di rancori dove si litiga e si fanno accordi sottobanco» - ma in generale a quel fronte più ampio dei riformisti e dei repubblicani, di cui questo volume può fungere da collante e da bussola.CHESTERTONSi parte da una frase di Gilbert K. Chesterton: «L'isolamento del pensiero nell'orgoglio conduce all'idiozia. Tutti gli uomini che hanno il cuore duro debbono rassegnarsi a finire con il cervello tenero». Che significa, anche, libero dalla subalternità ideologica che fin qui il progressismo ha avuto rispetto ai miti della globalizzazione (e qui è perfetta l'autocritica anche personale di Calenda), dalla presunzione di saperne più degli altri e dall'ostinazione a non volere comprendere le sofferenze e le paure popolari.Il «cuore duro», insomma, è la causa del crollo dei presunti migliori. Che pur governando bene - Calenda difende gli esecutivi Renzi e Gentiloni di cui ha fatto parte, ma boccia gli 80 euro e la BuonaScuola - non sono riusciti ad entrare in sintonia con le persone nell'età della solitudine e dell'insicurezza del cittadino globale. «Capire la paura e ritrovare il coraggio»: ecco la ricetta Calenda. E qui l'autore riesce in maniera non retorica a coniugare vicende personali a destini pubblici. Il libro è dedicato alla moglie, Violante, che sta combattendo contro la leucemia, e si legge a pagina 13: «Lei è la persona più coraggiosa che conosca. Eppure ha avuto e ha costantemente paura. La malattia porta con sé la paura, non si può sconfiggere la paura senza sconfiggere la malattia. E' quello che dobbiamo fare anche noi con il nostro Occidente malato».Finora più del presente, ossia delle difficoltà di vita quotidiana, il progressismo liberale si è curato del futuro, appiattendosi sulla narrazione globalista convinto che quella non avesse alternative; e ha puntato sulla competenza - i competenti siamo noi - senza preoccuparsi della rappresentanza e quella infatti gli è stata scippata dai cosiddetti populisti. Gli unici capaci a creare una «connessione sentimentale» con gli italiani. Ma mettendo a rischio le fondamenta del Paese. «M5S e Lega vogliono demolire la democrazia liberale - scrive Calenda - per sostituirla con una democrazia (apparentemente) diretta, nel caso dei 5 stelle, o illiberale, nel caso del partito di Salvini».SCONFITTA & RIPARTENZASpazia da Churchill a Roosevelt e a Einaudi ed è molto preciso su come non dovrà essere guidato il nuovo largo fronte progressista da contrapporre ai sovranisti: «Il tempo delle leadership motivazionali e degli slogan ottimistici e vacui è finito». E non sta parlando solo di Renzi (su cui il giudizio è in parte positivo e molto anche no) ma in generale. Però è ovvio chi sia il destinatario principale di alcune critiche all'«eccesso di aggressività della narrazione» del Pd; alla spasmodica ricerca del nemico anche tra i «membri del governo e del Pd considerati meno allineati»; e al fatto che «abbiamo dato l'idea di non avere più un progetto per l'Italia ma solo per il mantenimento del potere». Per non dire della scelta di non volere Gentiloni come candidato premier. E così, «quando abbiamo perso il distacco con il Paese, la nostra energia si è trasformata in arroganza, l'arroganza in chiusura, la chiusura in sconfitte, la sconfitta in rancore».Ma in previsione delle elezioni europee, ci si può attrezzare: lanciando la sfida tra tutti quelli, partiti associazioni, reti, che vogliono rinnovare la democrazia liberale e chi invece vuole sostituirla con una democrazia illiberale, «infetta e manipolata». Nella copertina di «Sentieri selvaggi», c'è un surfista davanti a un'onda mastodontica (quella della modernità) e sta decidendo come prenderla. Stavolta, non è detto che sbagli.