Calenda sfida il Pd: «La mia candidatura va avanti». Orlando: «Primarie non vanno delegittimate»

È determinatissimo ad andare avanti, Carlo Calenda, anche se il perimetro della coalizione è ancora ignoto. E da quella zona grigia, che sarebbe poi rossa, il centrosinistra si sta allenando a frenare gli entusiasmi dell'europarlamentare. «Per ora a Roma sono candidato io di Azione, se vado col centrosinistra lo deve decidere il centrosinistra». Lo ha detto Carlo Calenda, a L'Aria che tira su La7 a proposito della sua candidatura come sindaco di Roma. E parte la prima bordata: «Se ci fosse stato un candidato solido questo problema non si sarebbe posto, penso che sarebbe più facile per il Pd appoggiare uno dei loro, ma uno dei loro non c'è». Il candidato solido sono io, dice neanche troppo tra le righe Calenda.

Calenda in tv: «Sì ho deciso, mi candiderò per fare il sindaco di Roma»

Alla domanda se manterrà la propria candidatura se il Pd presenterà un proprio candidato, Calenda ha replicato: «io sono in campo fino in fondo per fare un percorso più coesivo possibile. Con l'unità non solo si vince ma si governa. La città si risolleva solo se si è uniti».

La questione interna che sta appassionando i dem in queste ore è quanto sia abbastanza di centrosinistra Calenda (le analisi del sangue in casa Pd le fanno spesso). Lui risponde con una sfida, elencando tutti i big del partito (anche ex come Renzi) al fianco dei quali ha lavorato. «Ho appena governato 5 anni con Letta, Renzi, Gentiloni - ha detto lui - Non devo dire di me se sono bravo e non ho pessimo carattere, sono passionale, ma per governare Roma serve passione. Se invece la preoccupazione del Pd è se saranno conservati degli assetti della città, allora deve essere chiaro che sarà difficile».

TENSIONE IN CASA PD Calenda ha pure contestato l'affermazione degli esponenti Dem che lo accusano di aver promosso una scissione nel Pd subito dopo essere stato eletto al Parlamento europeo nelle liste del Pd: «Io sono uscito dal Pd, non dal gruppo Pd del Parlamento europeo Ue, questo per coerenza con il voto. Non ho fatto una scissione, non ho portato via nessuno, sono andato via da solo». Il leader di Azione, che ha criticato il governo sulla gestione della pandemia, ha anche detto che non rinuncerà a dire la sua sull'esecutivo sostenuto dal Pd, critiche comprese: «Che uomo sarei? Ma ad ogni critica corrisponde una proposta dettagliata».

Da quando è sceso in campo come candidato nella Città eterna, l'europarlamentare ha provocato una gran quantità di commenti (freddini), distinguo, precisazioni. Deve sottoporsi al rito delle primarie, dicono in coro tutti, anche e persino chi non si dice fan delle primarie.

«Non sono un fan delle primarie, non ho mai sostenuto che fossero un carattere essenziale del Pd a differenza di molti miei compagni di partito. Le primarie sono un mezzo e non un fine». Lo scrive Andrea Orlando su Facebook. «Un mezzo però che in momenti difficili ha saputo mobilitare energie, rompere rendite e sclerotizzazioni e consentito a molti cittadini di partecipare ad una scelta grazie alla passione e al sacrificio di tantissimi volontari -spiega il vice segretario del Pd-. Detto questo, trovo assolutamente legittimo che Calenda si candidi a sindaco di Roma e altresì che decida di non partecipare alle primarie del centrosinistra». «Mi pare invece assai discutibile il tentativo di delegittimare lo strumento con argomenti stravaganti, richiamando i limiti ed incidenti di percorso. Ogni anno, purtroppo,la magistratura dopo ogni tornata elettorale apre inchieste su brogli e tentativi di brogli, voto di scambio e irregolarità di ogni genere. Nessuno si è, per fortuna, azzardato a dire che le elezioni non vanno fatte», conclude Orlando.

