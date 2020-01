«Caro Maurizio Martina non attacca. Non è che voi vi ricandidate il peggior Governatore d'Italia senza alcun confronto e poi ci chiedete di stare zitti e buoni. Ne parliamo dopo le elezioni in Emilia Romagna. Fino a quel momento pancia a terra e zero polemiche». Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo al deputato del

Pd, Maurizio Martina, critico sulla scelta di Calenda e Matteo Renzi di proporre alle prossime regionali in Puglia un candidato alternativo al governatore uscente Michele Emiliano che domenica scorsa ha vinto le primarie del centrosinistra.