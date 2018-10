Calciatrice si candida in lista alleata della Lega, il team la mette fuori rosa. Lei: «Con Salvini non farei neanche un selfie»

Quando mi hanno detto che avrei dovuto scegliere sono rimasta senza parole. Mi sono candidata con una lista civica, non sposo le politiche di Salvini e non mi farei un selfie con lui

Avrei capito se mi avessero chiesto di restituire la fascia di capitano, non mi aspettavo mi chiedessero di ritirare la candidatura per restare

Fuori dalla squadra perché candidata con il centrodestra al Consiglio comunale di Marano in provincia di Napoli. E' la storia di, capitana della formazione femminile dell'United. La calciatrice è stata invitata dalla dirigenza della squadra nata come progetto di integrazione a ritirare la candidatura nella lista civica Mcm che insieme alla Lega sostiene il candidato sindaco Rosario Pezzella, pena l'esclusione dalla squadra. Lo riferisce il Mattino.LEGGI ANCHE», si difende Astarita parlando all'AnsaLe compagne di squadra hanno solidarizzato con Astarita e ieri si sono rifiutate di scendere in campo, in segno di protesta, nella gara di Coppa Campania che si doveva tenere ad Agnano. I dirigenti dell'Afro Napoli ritengono che la candidatura di Astarita sia in contrasto con i principi ispiratori del club, che da anni - riferisce ancora il Mattino - apre le porte ai calciatori extracomunitari. Non sono mancati, in queste ultime ore, gli attestati di solidarietà nei confronti della calciatrice, già in passato consigliera comunale a Marano a supporto di un sindaco forzista.«L'Afro-Napoli United non è una squadra come le altre - si legge in un comunicato della società - non ne abbiamo mai fatto mistero. Nasce come progetto di inclusione e integrazione per dare voce a un'Italia multietnica che già esiste e che quotidianamente è oggetto di discriminazioni e razzismo, vedendosi negare diritti, uguaglianza, opportunità. Ci vediamo perciò costretti a comunicare che, in seguito alla scelta della capitana della nostra squadra femminile, Titty Astarita, di candidarsi alle elezioni comunali di Marano con una lista civica alleata a Noi con Salvini, non formalizzeremo l'iscrizione al campionato C1 regionale campano di calcio a 11. Che compatibilità può esistere fra l'Italia dell'amministrazione leghista di Lodi che nega la mensa scolastica ai figli degli immigrati più poveri e l'Afro-Napoli?. Quale terreno d'incontro e di dialogo, fra chi sta provando ad annientare il modello d'integrazione virtuosa di Riace e i valori che abbiamo messo insieme al pallone a centrocampo dalla nostra prima partita? Quanto è conciliabile il razzismo dei colpi di arma di fuoco contro migranti e rifugiati, legittimato istituzionalmente dall'alto e fattosi senso comune al punto di spingere dei ragazzini baresi a ricoprire di schiuma un loro coetaneo di origini straniere "così diventa bianco", con il progetto di inclusione che ci vede in campo dal 2009?».I vertici dell'Afro Napoli continuano dicendo che «la scelta di Titty Astarita ci ha lasciato perciò esterrefatti. Ci addolora la sua perseveranza nel rifiutare il passo indietro da noi richiestole, soprattutto perché dopo un anno di partecipazione alle vicende dell'Afro-Napoli, in un ruolo chiave di rappresentanza, le dovrebbe essere stato chiaro che quella candidatura la poneva automaticamente fuori dal perimetro dell'idee-guida che sono alla base del nostro sodalizio».