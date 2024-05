Mercoledì 29 Maggio 2024, 00:10

«Mo vulimm o’ post». Tutto il fatalismo dell’altra Caivano, quella che ancora non è rinata, è nelle parole di Marilena, 47 anni e senza lavoro da sempre, che da un angolo del Parco Verde guarda a distanza lo scintillante centro sportivo Pino Daniele appena inaugurato.

Tra i palazzoni diventati simbolo del degrado e i 5 ettari ridonati alla cittadinanza dopo 29 visite in 9 mesi da parte di ministri, sottosegretari e premier, ci sono solo 300 metri. Eppure il colpo d’occhio è innegabile. A un minuto dalla “festa” sembra di trovarsi in una città fantasma. «Tanto tra 15 giorni è finito tutto» profetizza Angelo, 63 anni e “quasi-pensionato” della Magneti Marelli all’Arenaccia. È la diffidenza di chi, ferito, teme che superata la campagna elettorale si ritroverà a fare i conti con la solita storia. Che qui vuol dire undici commissariamenti quasi consecutivi negli ultimi 15 anni.

Caivano, Meloni a De Luca: «Io a passeggio? Se il risultato è questo magari...»

È l’onda lunga dell’assenza di «uno Stato che ha fallito» come disse Giorgia Meloni 9 mesi fa, e che prima di risorgere sul serio ha bisogno di molto più tempo di quello necessario a rimettere in piedi il centro sportivo. Lo dimostrano forse non solo la scarsa partecipazione degli abitanti del Parco Verde alla cerimonia di ieri o il fatto che la targa per il parco l’abbiano infine realizzata gli studenti delle vicine Afragola e Cardito, ma pure il successo ancora minore alla festa di tappa del giro d’Italia di qualche giorno fa o del flashmob per sensibilizzare al primo soccorso “Caivano for life”. «Hanno bisogno di tempo per accettare che qualcosa di diverso è davvero possibile» dice Fabio Ciciliano, commissario del governo per Caivano.

I RIFLETTORI

Eppure da quando i riflettori si sono accesi la scorsa estate dopo lo stupro del branco su due bambine di meno di 14 anni, qualcosa che è cambiato davvero c’è. I quasi seimila abitanti dei palazzoni non devono più attraversare le piazze di spaccio per andare a scuola, per tornare a casa da lavoro o per raggiungere la Chiesa di don Patriciello. Un’intera rete criminale è stata smantellata a suon di maxi-blitz e retate. L’ex piccola tenenza dei Carabinieri, oggi Compagnia con 126 uomini e donne, ha arrestato 450 persone in meno di 2 anni, cui aggiungere un numero di arresti ancora più ampio a opera del Nucleo investigativo. Molti però, si sono solo spostati in altri centri problematici come Afragola o Acerra. O almeno così sostiene chi, all’ingresso del parco e prima dell’arrivo della Meloni è già pronto a protestare perché non ci sta a vedere dipingere Caivano «come l’unico inferno». Il concetto è che salvare Caivano o una sola sua parte non è sufficiente. Serve creare opportunità e lavoro. Perché, spiega uno dei poliziotti dietro le cui camionette le serrande del Parco Verde restano abbassate, «qui una vedetta guadagna 90 euro al giorno. Come si fa a garantirgli di più?» L’esecutivo ci sta provando, portando qui dei poli di formazione professionale specifica assieme ad alcuni atenei universitari del Sud Italia.

LE CAIVANO D’ITALIA

Ma oggi a grattare un po’ la superficie, c’è ancora un tessuto sociale che non può aver cicatrizzato le ferite aperte da anni. Quali? Lo racconta ad esempio un rapporto del 2016, in cui su 45 Comuni campani, sono emersi 155 casi di abusi sui minori e 42 incesti: quasi tutti tra il rione Salicelle di Afragola, Madonnelle ad Acerra e, appunto, il Parco Verde. Le Caivano d’Italia sono tante, proprio come dice chi protesta. Proprio come dicono anche don Patriciello e Meloni, che ora vorrebbe rendere modello lo schema operativo messo in campo da queste parti con quasi 9 milioni di euro a disposizione.

Oggi però è semplicistico pensare che sia tutto risolto con 9 mesi di sforzo lodevole e sovrumano, così come dopo un’infornata di decreti. Qui l’emergenza è una costante. Basta chiederlo alle 240 famiglie del Parco su cui pende in questo momento un’istanza di sfratto perché le loro abitazioni sono state dichiarate abusive o perché hanno occupato. «Abbattere noi non è fare giustizia ma massacro sociale» recitano i cartelli di chi, assommando a questa situazione quella dei Campi Flegrei, si è presentato davanti ai cancelli prima dell’arrivo della premier. Intanto, quando è andata via dopo aver infiammato la giornata con lo scontro con il governatore Vincenzo De Luca, i cittadini hanno iniziato ad affacciarsi sulla soglia del nuovo centro sportivo. «Abbiamo dovuto contingentare gli ingressi» raccontano gli organizzatori, che dispensano informazioni su corsi, orari e gestione futura della struttura ai molti che arrivano spesso dai paesi vicini. C’è curiosità. C’è necessità. C’è bisogno sia la volta buona. Anche dietro l’angolo.

