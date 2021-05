17 Maggio 2021

di Stefania Piras

(Lettura 4 minuti)







Chiuse per ora, dice il governo, ma le discoteche sono destinate a riaprire. Serve capire il come prima del quando. E per questo sono in programma due esperimenti al Fabrique di Milano e al Praja di Gallipoli, nel Salento. L'appuntamento: sabato 5 giugno. Le discoteche (solo i locali non all'aperto in Italia sono 2.800), sono chiuse da febbraio 2020.

Nuovo decreto, coprifuoco alle 23 da subito. Palestre aperte dal 24 maggio. Ristoranti al chiuso anche a cena. Centri commerciali nel weekend da sabato. Riapertura discoteche sospesa

Proprio come è successo ad Amsterdam e a Liverpool. Una platea selezionata di avventori tornerà a ballare. Il test sarà a Gallipoli, al Praja, un locale all'aperto e che ospiterà duemila persone. Saranno tutte in possesso di Green pass e a fine serata potranno eseguire un ulteriore tampone.

A Milano, il dancefloor scelto è quello, al chiuso, del Fabrique. «È già due mesi che ne parliamo col sindaco e ora siamo in attesa del parere del Cts, - spiega all'Adnkronos Daniele Orlando, fondatore e direttore artistico del Fabrique, che dovrebbe essere testato da Silb-Fipe tra l'ultimo weekend di maggio e i primi di giugno -. Noi siamo pronti a partire». L'idea è replicare quanto accaduto in Spagna e in Olanda, dove nei mesi scorsi sono stati sperimentati degli eventi al chiuso Covid free, senza distanziamento, per verificare i protocolli e provare a far ripartire il mondo dell'intrattenimento. «Bisognerà acquistare la prevendita online, collegata a un sistema di tracciamento dati - spiega il patron del Fabrique -. L'ingresso verrà convalidato solo di fronte a un test negativo effettuato entro le 36 ore dall'evento o se si è già vaccinati».

«Sono contenta della decisione di realizzare serate-test nelle discoteche perché in questo modo si capirà che, se le persone sono responsabili, si potrà riaprire davvero. Poi ormai con i vaccini si sta andando molto avanti, quindi, perso che è il caso di provaci», dice la Modella, deejay e conduttrice radiofonica, Ema Stokholma.

Green pass - Si potrà capire, inoltre, come funziona il green pass per un evento affollato. Il certificato verde è rilasciato solo a chi è stato vaccinato completamente, chi è guarito dal Covid e chi ha fatto un tampone, con esito negativo, nelle ultime 48 ore. «È un test, certo, ma credo sia giusto permettere a tutti i settori di ricominciare a respirare», osserva Stokholma. Anche la deejay ha voglia di tornare in pista? «Non credo, dopo dieci anni trascorsi a fare la dj e ogni estate in discoteca, credo che stavolta salterò un giro», ha detto all' AdnKronos.

Sindacato impaziente - «Basta essere trattati come untori, meritiamo rispetto. Riapre tutto fuorché le discoteche, è una cosa vergognosa e intollerabile: e non ci vengano a dire che siamo noi la causa della ripresa dei contagi, perché non è vero. Ci sono centinaia di famiglie che non sanno più come portare a casa la pagnotta. Finora siamo sempre stati buoni, adesso stiamo pensando ad azioni eclatanti». È furibondo Gianni Indino, presidente del Silb, il sindacato dei locali da ballo dell'Emilia-Romagna, per la mancata indicazione di una data di riapertura delle discoteche, all'aperto e al chiuso.

«Siamo stati chiusi 14 mesi, anzi ora diventano 15 e vogliamo e dobbiamo riaprire come stanno riaprendo le altre attività del Paese, in totale sicurezza certamente: il nostro è il settore più danneggiato dalla pandemia», dice Maurizio Pasca presidente Silb-Fipe, che ha promosso ed organizzato una nottata di prova per far ripartire la movida.

Zona bianca, cosa si può fare, le regole: spostamenti, seconde case, ristoranti, palestre e piscine

«Vorrei ricordare che l'80% dei locali da ballo ha una capienza massima di 400 persone, meno di quante viaggiano in metropolitana, meno di un mercato rionale, meno di quanti si riuniscono per aperitivi pomeridiani e serali e sicuramente meno di quelli che abbiamo visto festeggiare in piazza a Milano lo scudetto dell'Inter», aggiunge Pasca. «E poi vorrei far notare che se i locali da ballo quest'estate rimarranno chiusi i tre milioni di persone che nei fine settimana si riversano nei luoghi di divertimento dove andranno? In luoghi improvvisati, abusivi e non controllati, non sicuri. - conclude Pasca - ora i dati sono in miglioramento e consentono, certo non un libera tutti, ma una certa libertà con le dovute attenzioni e in totale sicurezza».

Zona bianca Friuli, Sardegna e Molise dal 1° giugno; Liguria, Veneto e Abruzzo dal 7