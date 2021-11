«Buon Natale» e «buone feste», la Commissione Ue ritira il documento delle polemiche: «Testo non maturo»

Le linee guida sulla comunicazione in prossimità delle feste di Natale sono durate poche ore. Il tempo di far scoppiare una polemica politica e sociale che è arrivata fino a Bruxelles, dove stamattina è arrivato un dietrofront con tanto di addio al documento: «L'iniziativa delle linee guida aveva lo scopo di illustrare la diversità della cultura europea e di mostrare la natura inclusiva della Commissione - spiega da Bruxelles la commissaria Ue all'Uguaglianza Helena Dalli -. Tuttavia, la versione pubblicata delle linee guida non è funzionale a questo scopo. Non è un documento maturo e non va incontro ai nostri standard qualitativi. Quindi lo ritiro e lavoreremo ancora su questo documento».

APPROFONDIMENTI IL CASO La polemica MIND THE GAP Vietato il «signori e signore» sui treni inglesi POLITICA Video PERSONE Chiara Ferragni, «I suoi cosmetici non sono... IL CASO "Inzigare", "catcalling",...

«Dite buone feste, non buon Natale: non tutti sono cristiani», polemica sulle linee guida della comunicazione Ue «Meglio evitare Maria e Giovanni»

Il cardinale Parolin: «Chi va contro la realtà si mette in pericolo»

Il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, stronca le linee guida della Commissione che invitava a non usare parole e nomi come Natale, Maria o Giovanni: «Chi va contro la realtà si mette in serio pericolo. Credo - osserva Parolin ai media vaticani - che sia giusta la preoccupazione di cancellare tutte le discriminazioni. È un cammino di cui abbiamo acquisito sempre più consapevolezza e che naturalmente deve tradursi anche sul terreno pratico. Però, a mio parere, questa non è certamente la strada per raggiungere questo scopo. Perché alla fine si rischia di distruggere, annientare la persona, in due direzioni principali. La prima, quella della differenziazione che caratterizza il nostro mondo, la tendenza purtroppo è quella di omologare tutto, non sapendo rispettare invece anche le giuste differenze, che naturalmente non devono diventare contrapposizione o fonte di discriminazione, ma devono integrarsi proprio per costruire una umanità piena e integrale. La seconda: la dimenticanza di ciò che è una realtà. E chi va contro la realtà si mette in serio pericolo».

«E poi - annota il porporato - c'è la cancellazione di quelle che sono le radici, soprattutto per quanto riguarda le feste cristiane, la dimensione cristiana anche della nostra Europa. Certo, noi sappiamo che l'Europa deve la sua esistenza e la sua identità a tanti apporti, ma certamente non si può dimenticare che uno degli apporti principali, se non il principale, è stato proprio il cristianesimo. Quindi, distruggere la differenza e distruggere le radici vuol dire proprio distruggere la persona».

La Cei: così si distruggono le identità

Sul tema è intervenuta anche la Cei con le parole del Monsignor Antonino Raspanti, vicepresidente della Cei per il settore Sud e vescovo di Acireale: «Questa sorta di neutralismo che vorrebbe, secondo chi la propone appiattisce, non rispetta come vorrebbe le identità ma le annacqua ha una funzione appiattente. Quando studiavo in una università Usa - racconta - nel campus c'era una cappella per il culto: era assolutamente vuota; qui ogni religione faceva il proprio culto. Ebbene, io la trovavo sempre terribilmente vuota, senza anima, possibilità per nessuno di ritrovarsi».

«Questo modo neutralistico di concepire a lungo andare appiattisce e distrugge le identità - continua -. Io non ci trovo nulla di strano che il 25 dicembre si dica Natale, così come il ricordare le festività delle altre religioni. A me non infastidisce dire pubblicamente Ramadan. Anzi, ricevo ogni anno gli auguri di Natale dall'Imam e a mia volta, quando è, io li faccio a lui. Chi non crede o prova fastidio credo abbia qualche problema. Non essere riconosciuti mi sembra una teoria che sradica e non fa crescere. Non è azzerando i volti che costruisci società multi religiosa che noi cattolici riconosciamo».

Quanto al fatto che si tratta di linee guida che non erano destinate alla diffusione, il vescovo Raspanti osserva: «Si tratta di una linea di pensiero che in qualche modo cercano di imporci. Ancorché riservate, sono linee che obbediscono a tendenze di pensiero che mi sembrano sbagliate». I cattolici devono opporsi? «Dobbiamo fare presente il nostro pensiero poi oggi si combatte con questo modo apparentemente democratico di scendere in piazza e gridare per fare valere il pensiero. Come cattolico - osserva Raspanti - non so se devo alzare la voce o non alzarla perché sembra che non ci sia più la motivazione di fondo, non c'è voglia di riconoscere le ragioni ma solo di spartirsi una torta».

Il Natale e il linguaggio inclusivo: la polemica

Le linee guida contenevano diversi capitoli in cui il trattamento egualitario della persona, secondo l'esecutivo Ue, andava preso in considerazione. Nel decalogo della commissione c'erano alcune raccomandazioni: «Non usare nomi o pronomi che siano legati al genere del soggetto; mantenere un equilibrio tra generi nell'organizzazione di ogni panel; se si utilizza un contenuto audiovisivo o testimonianze, assicurarsi la diversità sia rappresentata in ogni suo aspetto; non rivolgersi alla platea con le parole "ladies" o "gentleman" ma utilizzare un generico "dear colleagues"; quando si parla di transessuali identificarli secondo la loro indicazione; non usare la parola "the elderly" (gli anziani) ma "older people" (la popolazione più adulta, ndr); parlare di persone con disabilità con riferimento prioritario alla persona (ad esempio al posto di "Mario Rossi è disabile" va utilizzato "Mario Rossi ha una disabilità"). Nelle linee guida anche riferimenti ad una corretta comunicazione in merito alle religioni. Ad esempio nel testo si consigliava, in qualsiasi contenuto comunicativo, di «non usare nomi propri tipici di una specifica religione».

Il caso Natale

In merito alle festività la commissione chiedeva di «evitare di dare per scontato che tutti siano cristiani». Con tanto di esempi: al posto di dire o scrivere «Natale è stressante» l'esecutivo europeo invitava ad utilizzare le parole: «Le festività sono stressanti». Anziché buon Natale, è meglio dire buone feste. «Evita di dare per scontato che tutti siano cristiani - era l’indicazione contenuta nel documento interno —. Non tutti celebrano le feste cristiane, e non tutti i cristiani le celebrano nelle stesse date. Sii sensibile al fatto che le persone hanno diverse tradizioni religiose e calendari». Anche «buone vacanze» potrebbe andare bene.