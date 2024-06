Martedì 11 Giugno 2024, 06:45

Digerito il responso delle urne, scatta l’ora di contatti e avvicinamenti strategici per mettere a punto alleanze e pesare rapporti di forza ed equilibri nella decima legislatura Ue. Hanno cominciato in casa i leader popolari del Ppe, riuniti ieri sera in video per certificare il successo della più grande formazione dell’Eurocamera, che passa da 178 a 188 seggi; continueranno i sovranisti di Identità e democrazia, con Matteo Salvini e Marine Le Pen, che si danno appuntamento domani a Bruxelles per affrontare, tra gli altri, il nodo di AfD (l’ultradestra arrivata seconda in Germania ma estromessa a fine maggio e ora intenzionata a tornare all’ovile), mentre il premier ungherese Viktor Orbán ha fatto di nuovo filtrare la tentazione di fare fronte comune, con «un’ampia cooperazione» con le altre destre Ue in grado di dar vita al secondo più nutrito gruppo dell'emiciclo. Le Pen, appunto, ma pure Giorgia Meloni.

Nell’ora delle grandi manovre a destra, il primo vero test per misurarsi nell’Ue tira però in ballo la partita delle poltrone di vertice, il risiko che disegnerà il volto della nuova Europa a cominciare dalla presidenza della Commissione, per il momento ipotecata da Ursula von der Leyen, forte dei numeri del Ppe. Parlando ieri a Berlino a margine di un incontro nel quartiere generale dei cristiano-democratici della Cdu, la numero uno dell’esecutivo Ue in corsa per un bis è tornata a tracciare il perimetro dell’ampia coalizione europeista che vuole mettere in piedi per i prossimi cinque anni: nella caccia ai partner si parte dal dialogo già avviato con le «grandi famiglie europee» con cui il Ppe collabora tradizionalmente, cioè socialisti di S&D e liberali di Renew Europe, ma von der Leyen non alza muri. E si tiene le mani libere: «Porte aperte», insomma, ad altri contatti politici. Purché rispondano all’identikit «anti-estremisti di destra e sinistra» tracciato nei mesi di campagna elettorale e ribadito appena dopo i primi exit poll: «Pro-Ue, pro-Ucraina e pro-stato di diritto»; una patente che tre settimane fa aveva dato senza troppi giri di parole anche a Meloni. La prima mossa l’hanno, tuttavia, fatta i verdi, che si sono espressamente candidati, nonostante la débâcle elettorale, a puntellare la euro-maggioranza.

Von der Leyen: «Coalizione contro gli estremismi». Meloni e Tajani: «Ursula-bis? Presto per parlarne»

L’ALLEANZA

Con circa 400 seggi a fronte di una maggioranza assoluta fissata a 361, una riedizione dell’alleanza popolari-socialisti-liberali avrebbe i numeri per riconfermare von der Leyen e sostenerne l’agenda centrista. Ma il voto per eleggere la guida della Commissione è segreto e, per farsi scudo da possibili franchi tiratori (i francesi del Ppe, ad esempio, hanno già detto che non la sosterranno), la tedesca potrebbe avventurarsi alla ricerca del sostegno di importanti pezzi dei conservatori dell’Ecr, gruppo di Fratelli d’Italia, proprio come fatto cinque anni fa quando si procacciò i sì “governisti” dei Cinque Stelle e del PiS, allora al potere a Roma e Varsavia. Dopotutto, non si può escludere un rafforzamento dell’Ecr, che diventerebbe il terzo gruppo d’Aula sorpassando i liberali (i quali, dopo aver già lasciato a terra 22 seggi, potrebbero perdere pezzi, dagli olandesi ai cechi): stando alle ultime proiezioni di Europe Elects, i conservatori guadagnerebbero 13 seggi rispetto all’emiciclo uscente, e a questi se ne potrebbero aggiungere altri (come i rumeni di Aur), nel mirino della campagna acquisti fra il centinaio di neo-eletti che sono ancora senza alcuna appartenenza.

LA POSIZIONE

A scandire il no di Renew Europe a un’apertura dell’alleanza ai conservatori è però intervenuta ieri Valérie Hayer, macroniana e presidente del gruppo liberale, che ha evocato un “cordone sanitario” per tagliare fuori dai nuovi equilibri istituzionali le forze di destra, Meloni compresa. Una presa di posizione «che dimostra una grave carenza di cultura democratica», l’ha bollata il capogruppo Ecr (e rieletto FdI) Nicola Procaccini. Prima del passaggio parlamentare, von der Leyen dovrà tuttavia rivolgere le sue attenzioni verso un altro consesso, cioè il Consiglio europeo, il summit dei leader dove siedono i capi di Stato e di governo dei 27, tra cui Meloni. Toccherà a loro, infatti, nominarla formalmente dopo i due vertici di giugno: il primo già lunedì prossimo, il secondo a fine mese. A microfoni accesi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invocato una decisione sul futuro della leadership Ue da prendere «rapidamente». Ma tra le ipotesi che si fanno strada a Bruxelles c’è anche un rinvio di qualche settimana, per consentire al presidente francese Emmanuel Macron di gestire il dossier caldo delle elezioni anticipate (30 giugno, con secondo turno il 7 luglio) senza finire intrappolato nelle trattative per i posti di comando: oltre alla guida della Commissione, in ballo saranno pure quella del Consiglio europeo e la casella di Alto rappresentante per la politica estera.