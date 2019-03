Bruxelles, passeggiata notturna per Conte e poi in albergo con Merkel e Macron

dal nostro inviato

BRUXELLES Una breve passeggiata sino alla Grand Place, dopo una lunga serata trascorsa nei palazzi di Justus Lipsius. Giuseppe Conte se la concede insieme ai suoi collaboratori e taglia le strade del centro di Bruxelles muovendosi dall’hotel Amigò che ospita la delegazione italiana, ma anche quella che accompagna la Cancelliera Angela Merkel e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

Con i due Conte si trattiene nel salottino a piano terra dell’albergo che secolo fa ospitava la prigione della città. Non un vertice, ma tra una birra e del vino l’occasione per discutere di Brexi, Cina ed Europa, in libertà. © RIPRODUZIONE RISERVATA