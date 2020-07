Bossi ricoverato in ospedale a Varese nel reparto di gastroenterologia

Umberto Bossi è stato portato ieri sera in ambulanza in ospedale a Varese. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto appreso dall'ANSA, il Senatur è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia.

Bossi era stato già ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese per un lungo periodo nel 2004 quando fu colpito da un ictus. E fu nuovamente ricoverato in rianimazione il 14 febbraio del 2019 dopo un malore a casa. In quell'occasione il fondatore della Lega venne trasportato con l'elisoccorso e rimase in ospedale fino alle dimissioni il 5 marzo.



