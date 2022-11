Umberto Bossi, malore nella sua casa di Gemonio: ricoverato in ospedale. Il "Senatur" non sarebbe in pericolo di vita

Umberto Bossi è stato ricoverato all'ospedale di Cittiglio. Il fondatore della Lega è stato colto da malore mentre si trovava nella sua casa di Gemonio nel primo pomeriggio di oggi. Bossi è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza della Croce Rossa e al momento dell'arrivo del mezzo di soccorso appariva cosciente.

Al momento sono in corso gli accertamenti sulle sue condizioni. Bossi lo scorso settembre ha compiuto 81 anni, fu colpito da un ictus nel 2004 e colto da un altro malore nel marzo del 2019. Secondo le prime informazioni il "senatur" non sarebbe in pericolo di vita.

Da quanto si è appreso Bossi che, è in termini medici «vigile», è arrivato in ospedale accompagnato dal figlio Renzo e dalla moglie Manuela Marrone che lo stanno assistendo e sono al suo fianco. Ora sono in corso gli accertamenti clinici per approfondire le cause del malore. In ospedale c'è anche l'europarlamentare Angelo Ciocca che ha avuto parole confortanti: «Bossi si è sempre dimostrato un leone sia nei momenti difficili della politica, sia in quelli della vita e della salute». È previsto che Umberto Bossi sia presente, il 27 novembre, a Castello di Giovenzano (Pavia), per un'altra tappa del tour del Comitato Nord.