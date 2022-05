Bonus psicologo, Speranza firma il decreto. Ecco come funziona e come ottenerlo

Bonus psicologo, Roberto Speranza ha firmato oggi il decreto che attiva il sostegno finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. «È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo», ha detto il ministro della salute. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo. Ecco come funziona.

Bonus psicologo, cosa è e come ottenerlo

ll bonus permetterà ai cittadini di ottenere fino a 600 euro all'anno per misure di sostegno psicologico. Si calcola che potrebbe riguardare circa 18 mila persone e sarà parametrato in base all'Isee. Potrà essere richiesto dai cittadini che hanno un Isee fino a 50mila euro per favorire i redditi più bassi. Per richiedere il bonus è necessario presentare domanda sul portale Inps che sarà creato appositamente per questa agevolazione. Per accedere al portale sarà necessario effettuare il login mediante SPID, CIE o CNS.

La scelta del professionista

«Il meccanismo che abbiamo individuato – ha spiegato Speranza – consentirà di accedere al contributo senza oneri o anticipazioni da parte della persona che vuole usufruire del bonus. E questa stessa persona potrà scegliere liberamente il professionista tra coloro che hanno aderito all'iniziativa». Il bonus potrà essere richiesto attraverso un portale attivato dall'Inps. Sarà, infatti, l'Istituto a farsi carico del versamento del pagamento della prestazione agli iscritti all'Ordine degli psicologi che si sono resi disponibili.