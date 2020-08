Bonus Inps, consigliere regionale del Fvg Franco Mattiussi: «Puntare il dito è fin troppo facile, bollette arrivano»

, il consigliere regionale del Fvg e albergatore Franco Mattiussi con un post su Facebook ammette di aver fatto la richiesta del sussidio previsto dal governo dopo il lockdown causato dalla pandemia di coronavirus : «Le bollette arrivano...».«Ho utilizzato quei soldi anche per far quadrare conti che comunque dovevano essere saldati. Perché nonostante tutto fosse fermo, bollette continuavano ad arrivare. Quindi, calma. Sangue freddo e razionalità. Che puntare il dito è fin troppo facile. Vedere la luna un'altra cosa». Così Franco Mattiussi, consigliere regionale Fvg, di Forza Italia, albergatore, in un lungo post su Fb - ripreso dal sito del Messaggero Veneto - ha rivendicato anche lui di avere fatto domanda per il bonus autonomi.