Bonus cultura, tagliati 100 milioni per copertura decreto crescita: la denuncia dell'associazione editori

Cento milioni sono stati tagliati dal Bonus cultura per le coperture del decreto crescita. È il grido di allarme dell'Aie, l'associazione italiana editori, che sottolinea: «È un grave errore che chiediamo di correggere». «Siamo increduli - commenta il presidente Ricardo Franco Levi - in una notte sono scomparsi 100 milioni per la cultura. Si pensa alla crescita tagliando sul futuro dei giovani». Di qui l'appello: «Siamo certi che il ministro Bonisoli, il governo e il Parlamento troveranno come ricostituire il fondo nella sua interezza».

Manovra, tutte le misure: ecco cosa cambia, dalla famiglia al fisco

Il bonus cultura 18app, sostiene Levi, «ha aiutato le famiglie italiane dimostrandosi un investimento utile, che ha contribuito in modo rilevante alla crescita del Paese e, in particolare, al settore librario. Tra l'altro è stato largamente utilizzato dalle famiglie per acquistare i libri di testo per l'università, svolgendo un ruolo simile ai fondi destinati all'acquisto dei testi scolastici in favore degli alunni delle scuole dell'obbligo». «Per questo - conclude - è più che mai necessario per sostenere la domanda di cultura degli italiani. Siamo certi che il ministro Bonisoli in primis, l'intero governo e il Parlamento sapranno trovare la modalità per ricostituire il fondo nella sua interezza».

Ultimo aggiornamento: 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA