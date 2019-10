​​Manovra, rinnovo bonus cultura 18enni ma i fondi calano. I renziani: «Garantire i 500 euro»

Arriva anche per il 2020 il bonus cultura per i 18enni, con uno stanziamento in manovra di 160 milioni. La misura era finanziata fino a fine anno e si è deciso di rinnovarla ma i fondi - a quanto si apprende - caleranno di 80 milioni, dai 240 milioni stanziati per il 2019 a 160 milioni. Nonostante il minore stanziamento l'intenzione, spiegano fonti Pd, sarebbe tenere a 500 euro la cifra data ai neo-maggiorenni per spese culturali. Sarebbe possibile «grazie a risparmi e al fatto che non tutti i 18enni hanno usato il bonus nel passato».

«Faremo il possibile per garantire che tutti i neo 18enni abbiano la stessa cifra dei loro coetanei degli anni scorsi e soprattutto per rendere la misura definitiva e strutturale»: lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, sottolineando la propria soddisfazione per la proroga del bonus cultura in arrivo con la nuova manovra. «Ci conforta sapere - dice - che il governo abbia deciso di rifinanziare il bonus Cultura per i 18 anni. Il Bonus Cultura per i 18enni funziona».

