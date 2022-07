Mercoledì 27 Luglio 2022, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 16:00

Durante l'incontro tra il premier Mario Draghi e i sindacati è emerso che il governo ha deciso di anticipare l'indicizzazione per la rivalutazione delle pensioni prevista per gennaio 2023 al secondo semestre del 2022. Lo ha spiegato il leader della Cisl, Luigi Sbarra al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.

«Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato i ministri Franco, Giorgetti, Patuanelli, Orlando e Brunetta e il sottosegretario Garofoli.

Con il prossimo decreto aiuti l'idea è quella di realizzare pochi interventi su pochi temi importanti, utilizzando gli spazi fiscali disponibili soprattutto per interventi che prorogano quelli già effettuati. Si tratta di «cifre non banali». Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio Draghi. Durante la riunione il ministro dell'Economia Daniele Franco ha illustrato le linee essenziali del decreto che il Governo si appresta ad approvare nei prossimi giorni. La cornice sono i 14,3 miliardi di euro, come emerso dalla Relazione approvata ieri in Cdm e presentata al Parlamento.

L'obiettivo è contenere i costi dell'energia per famiglie, imprese ed enti pubblici, restituendo al sistema economico italiano le risorse dovute alle maggiori entrate registrate nei primi sei mesi dell'anno e confermando i saldi di bilancio già previsti. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati anche i temi dell'emergenza siccità e delle crisi aziendali.

Estensione del Bonus 200 euro

Non una replica del bonus 200 euro ma un intervento di «decontribuzione»: lo ha annunciato il governo per il prossimo decreto aiuti secondo quanto riferiscono i segretari di Cisl Luigi Sbarra e Uil Pierpaolo Bombardieri al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. «Ci hanno detto che si interviene sulla decontribuzione dei lavoratori dipendenti quindi si aumenta il netto in busta paga» ha detto Bombardieri spiegando che ancora non si hanno però i dettagli della misura.

«È la base di partenza del confronto» con le parti sociali, ha confermato anche il ministro Andrea Orlando lasciando la sede del governo. Aumenterà la parte decontributiva, dunque e l'intervento farà «pagare meno contributi sociali ai lavoratori aumentando dunque il netto in busta paga, con un provvedimento che andrebbe da luglio a dicembre quindi non una tantum ma un intervento strutturale», commenta Maurizio Landini, segretario della Cgil.

Nel nuovo decreto aiuti non ci sarà una replica del bonus 200 euro ma «saranno previste risorse per recuperare chi è rimasto escluso dalla misura» a luglio, conferma il segretario generale della Uil Pierpaolo Bomardieri, spiegando che a questo scopo dovrebbero essere stanziati circa «25 milioni».

Non si è parlato di taglio Iva

«Sul taglio dell'Iva il governo non ne ha parlato. È emerso come tema ma per quel che ci riguarda pensiamo che in questo momento non sia quello lo strumento prioritario da agire: primo perchè si tratterebbe di un taglio per tutti a prescindere dal reddito; secondo perchè noi abbiamo posto il problema di un controllo dei prezzi perchè il loro aumento non è legato solo all'inflazione ma anche ad una speculazione». Così il leader Cgil, Maurizio Landini al termine dell'incontro.