Csm, Bonafede punta a tagliare gli stipendi dei magistrati. Vertice a palazzo Chigi sulla giustizia

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede sta prendendo in considerazione la possibilità di portare al vertice di stasera a palazzo Chigi, oltre alla riforma del processo civile e penale, anche il tema del Csm. Fra le varie proposte ci sarebbe anche l'allineamento del trattamento economico dei consiglieri ai tetti previsti dalla legge, ovvero 240mila euro annui. Attualmente, infatti, ci sono magistrati che arrivano anche a guadagnare circa 400mila euro l'anno. Lo si apprende da fonti del ministero di via Arenula.



L'obiettivo del Guardasigilli, sempre secondo le stesse fonti, è di rilanciare l'immagine della magistratura, stabilendo un sistema imperniato sulla meritocrazia che prevederebbe anche sanzioni per quei giudici che non rispettano i tempi stabiliti per ogni processo. Ma questo ultimo aspetto riguarda non il Csm, ma la riforma del processo penale