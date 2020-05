Bonafede, questa mattina si vota la sfiducia. M5S e Pd: si rischia la crisi. Conte vede la Boschi

Questa mattina alle 9,30 il Senato vota la mozione di sfiducia individuale presentata nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Le mozioni sono del centrodestra e di Emma Bonino. «Se l'eventuale sfiducia comporti una crisi o no va chiesto nella maggioranza, certo sarebbe un fatto gravissimo. Ma per noi un ministro che dà segnali di debolezza come quello di far uscire di galera i boss mafiosi proprio dopo le rivolte in carcere, è un pericolo se resta al suo posto», ha detto Giorgia Meloni. Il governo, «rischia brutto, è evidente. Se un partito della maggioranza votasse la sfiducia al ministro della Giustizia e capo delegazione dei 5 Stelle, non sarebbe possibile passarci sopra», ha spiegato Graziano Delrio, ex ministro, capogruppo del Pd alla Camera. Iv chiede un cambio di passo sulle politiche della giustizia in senso garantista e si aspetta in aula a palazzo Madama «un segnale da Bonafede». Proprio ieri lungo colloquio tra Maria Elena Boschi e il premier Giuseppe Conte.

