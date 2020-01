M5S, Bonafede capodelegazione a Palazzo Chigi al posto di Di Maio

Alfonso Bonafede è il nuovo capodelegazione del M5S a Palazzo Chigi. Prende il posto di Luigi Di Maio che la settimana scorsa si è dimesso da Capo politico dei grillini. Per il ministro della Giustizia si apre ora una nuova fase: dovrà occuparsi di essere anche la voce ufficiale dei pentastellati con il premier Giuseppe Conte. La decisione è arrivata al termine di una riunione lampo di tutti i ministri, viceministri, sottosegretari grillini con Vito Crimi, reggente del Movimento e nuovo capo politico da quando Di Maio si è dimesso.

Il ministro della Giustizia è stato eletto per acclamazione. «Per noi la giustizia centrale», dice Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo. La scelta di Bonafede non è casuale soprattutto in questo momento di grande crisi sotto il cielo grillino: servirà, nei piani dei vertici, a equilibrare la pressione del Pd a Palazzo Chigi, soprattutto in questa fase, dopo la vittoria in Emilia Romagna.

Ultimo aggiornamento: 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA