Bonaccini, dietro la vittoria lo spin di Renzi, Agnoletti: ora si riparte con Giani in Toscana

Dietro la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia non c'è solo l'attivismo spontaneo della base dem. Il lavoro strategico di comunicazione è stato infatti affidato alla Jump, l'agenzia di comunicazione guidata da Marco Agnoletti, lo spin doctor di Matteo Renzi. Ora la stessa Jump seguirà la campagna di Eugenio Giani, il candidato governatore del centrosinistra alle regionali in Toscana. Non a caso Giani ieri sera era nel quartier generale di Bonaccini, a Bologna, per una sorta di "passaggio di consegne".

