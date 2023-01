Bonaccini, comizio su una sedia a Caserta: «Mi faccio sentire da tutti, come negli anni 70»

«Salgo su una sedia per farmi sentire da tutti, come nei comizi degli anni ’70…». E’ stato l’ esordito divertito di Stefano Bonaccini a un comizio a Caserta dove nel piazzale antistante il complesso del Belvedere di San Leucio a Caserta, secondo gli organizzatori, si sono radunate impreviste oltre 500 persone. L’incontro, inizialmente previsto in una sala interna dello storico ex setificio di Caserta, si è dovuto svolgere all’aperto perché il numero era di gran lunga superiore alla capienza della sala. Il candidato alla segreteria del Partito democratico ha quindi deciso di restare fuori. L’iniziativa è durata circa un’ora.