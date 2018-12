Continuano a Bolzano le consultazioni tra Svp e Lega per la formazione della nuova giunta provinciale di Bolzano, dopo il chiarimento con l'approvazione della Lega di condividere a pieno titolo il codice dei valori sui temi Europa, autonomia, convivenza e fasce deboli che entrerà nell'accordo di coalizione. Cinque sono i gruppi di lavoro

che nelle prossime settimane lavoreranno per stabilire il programma di coalizione Svp-Lega per formare la nuova giunta provinciale di Bolzano che dovrebbe nascere prima di Natale.

