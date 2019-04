© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente da fare per il Team Köllensperger, la lista autonoma della provincia di Bolzano messa in piedi da un ex militante dei 5Stelle. Il disegno di legge “Modifiche alla legge provinciale - struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale” presentato nella quarta commissione legislativa dal consigliere provinciale, nonché ex primario all’ospedale di Vipiteno, Franz Ploner, non ha passato l’esame della maggioranza.Il documento si poneva l’obiettivo di aiutare a reperire giovani medici per i piccoli ospedali partendo dal presupposto che i reparti essenziali di medicina interna, chirurgia (compresa la chirurgia dell'apparato locomotore), anestesia e rianimazione, ginecologia e ostetricia, nonché la pediatria, vengano mantenuti anche come strutture complesse a sé stanti presso gli ospedali con due sedi.Secondo il team Kollensperger la proposta è stata respinta perché la Svp ha posto interessi politici al di sopra dei bisogni della popolazione.