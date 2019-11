Sta per iniziare la quarta edizione del Consiglio provinciale dei bambini, evento promosso da Katholische Jungschar Südtirols e Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano con il sostegno dell’Assessorato all’istruzione e formazione tedesca, delle Intendenze tedesca, italiana e ladina, della Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Südtiroler Jugendrin.



Da martedì a venerdì prossimi (19-22 novembre), ben 400 giovani di quinta elementare, prima, seconda e terza media si confronteranno nelle sei conferenze dedicate ad altrettanti diritti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, vale a dire non discriminazione, sopravvivenza e sviluppo, salute e assistenza medica, qualità della vita, istruzione, tutela delle minoranze, tempo libero, gioco e cultura © RIPRODUZIONE RISERVATA