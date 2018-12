Bolzano, a rischio matrimonio Svp-Lega a causa del taglio dei senatori

La nuova giunta altoatesina targata Svp e Lega sembrava cosa fatta, una questione solo di pochi giorni per mettere a punto gli ultimi dettagli dell'accordo, poi invece è arrivata una battuta d'arresto che potrebbe addirittura far saltare le nozze.



Il motivo è il voto della commissione affari costituzionali del Senato di ieri che prevede la riduzione dei senatori in Alto Adige da tre a due. La Svp ha così interrotto le trattative con il Carroccio. «Non è una questione di poltrone ma di principio», ha detto il governatore Arno Kompatscher e Vienna si è detta «preoccupata». Roberto Calderoli ai microfoni della Rai ha invece parlato di «una polemica ingigantita dal Pd». © RIPRODUZIONE RISERVATA