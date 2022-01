Bollettino Covid, Cts: contrari alla variazione, continuare col report quotidiano

Il bollettino Covid deve restare quotidiano. Il Cts si inserisce nella discussione, nata dopo la richiesta delle Regioni di sospendere il report giornaliero sui contagi Covid. Come fanno sapere alcune fonti, nella riunione odierna del Comitato Tecnico Scientifico si sarebbe sottolineata l'importanza di non variare le modalità di diffusione del numero dei nuovi infetti. Gli esperti, sempre secondo fonti del Comitato, avrebbero ribadito la necessità di continuare a conteggiare anche gli asintomatici che entrano in ospedale per altri motivi ma che risultano positivi al virus per monitorare l'andamento della pandemia e identificare le varianti.

Cts: sbagliato cambiare bollettino

L'Istituto superiore della sanità (Iss) aveva già fatto sapere di essere assolutamente contro alla variazione della diffusione del bollettino. Un cambio, avevano ammonito gli esperti, potrebbe portare a una sottovalutazione della pandemia in una fase in cui il virus è ancora in circolazione senza controllo. Il Cts ha seguito la stessa linea, ribadendo l'importanza di inserire nel conteggio gli asintomatici.